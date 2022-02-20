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Оже-Альяссим: с Рублёвым мы всегда играем три сета, надеюсь, что будет шоу

Оже-Альяссим: с Рублёвым мы всегда играем три сета, надеюсь, что будет шоу
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от матча с россиянином Андреем Рублёвым в финале турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция), который пройдёт в воскресенье, 20 февраля.

«Играть с Рублёвым — это всегда тяжелый вызов. Мы всегда играем три сета, в наших матчах много напряжения, много взлётов и падений, так что, надеюсь, мы покажем хорошее шоу для публики, и я дам себе шанс выиграть трофей здесь, в моём втором финале в Марселе», — приводит слова Оже-Альяссима официальный сайт ATP.

Ранее соперники на турнирах ATP играли друг против друга трижды. Пока со счётом 2:1 лидирует Андрей Рублёв. При этом последняя очная встреча игроков осталась за канадцем, который 12 февраля обыграл российского теннисиста в полуфинале турнира в Роттердаме (Нидерланды).

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