Рублёв: Медведев внимательно следит за футболом, но играет он просто ужасно, как и я

Седьмая ракетка мира 24-летний российский теннисист Андрей Рублёв ответил, кто в туре наиболее увлечён футболом.

«Тим (Доминик) – большой фанат футбола. И он умеет играть. Рафа (Надаль) тоже очень хорошо играет. Знаю, что Медведев внимательно следит за футболом, но играет он отстойно. Просто ужасно (смеётся). Как и я», — сказал Рублёв в «Твиттере».

Публикация доступна в «твиттере» We are tennis.

Сегодня, 20 февраля Рублёв (2) сыграет в финале турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). За титул Андрей сразится с девятым номером рейтинга канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (3). Встреча начнётся в 16:00 мск. В случае победы россиянин получит более € 58 тыс. призовых и 250 рейтинговых баллов.

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