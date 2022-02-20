Рублёв: Медведев внимательно следит за футболом, но играет он просто ужасно, как и я
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Седьмая ракетка мира 24-летний российский теннисист Андрей Рублёв ответил, кто в туре наиболее увлечён футболом.
«Тим (Доминик) – большой фанат футбола. И он умеет играть. Рафа (Надаль) тоже очень хорошо играет. Знаю, что Медведев внимательно следит за футболом, но играет он отстойно. Просто ужасно (смеётся). Как и я», — сказал Рублёв в «Твиттере».
Публикация доступна в «твиттере» We are tennis.
Сегодня, 20 февраля Рублёв (2) сыграет в финале турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). За титул Андрей сразится с девятым номером рейтинга канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (3). Встреча начнётся в 16:00 мск. В случае победы россиянин получит более € 58 тыс. призовых и 250 рейтинговых баллов.
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