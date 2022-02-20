Звонарёва уступила Ван Эйтванк на старте турнира в Дохе

Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Россиянка в матче первого круга уступила бельгийке Элисон Ван Эйтванк.
Матч закончился со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. Звонарёва выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. Ван Эйтванк трижды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 15.
Пока следующая соперница Ван Эйтванк не определена. Она сыграет в матче второго круга с победительницей матча Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — Анжелика Кербер (Германия).
Призовой фонд турнира в Дохе превышает $ 2,6 млн. В 2021 году победительницей турнира стала чешка Петра Квитова. Она в финале обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.
- 20 февраля 2022
-
17:48
-
17:14
-
13:18
-
09:47
-
07:30
-
05:40
-
00:15
- 19 февраля 2022
-
22:11
-
20:13
-
19:43
-
19:15
-
15:39
-
08:50
-
08:32
-
07:45
-
05:50
-
04:35
-
03:00
-
02:28
-
02:12
- 18 февраля 2022
-
22:58
-
22:45
-
22:07
-
21:57
-
20:28
-
19:38
-
18:32
-
18:05
-
10:18
-
09:28
-
08:31
-
04:56
-
04:24
-
02:33
-
00:07