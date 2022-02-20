Звонарёва уступила Ван Эйтванк на старте турнира в Дохе

Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Россиянка в матче первого круга уступила бельгийке Элисон Ван Эйтванк.



Матч закончился со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. Звонарёва выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. Ван Эйтванк трижды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 15.



Пока следующая соперница Ван Эйтванк не определена. Она сыграет в матче второго круга с победительницей матча Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — Анжелика Кербер (Германия).



Призовой фонд турнира в Дохе превышает $ 2,6 млн. В 2021 году победительницей турнира стала чешка Петра Квитова. Она в финале обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.