Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Звонарёва уступила Ван Эйтванк на старте турнира в Дохе

Звонарёва уступила Ван Эйтванк на старте турнира в Дохе
Комментарии

Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Россиянка в матче первого круга уступила бельгийке Элисон Ван Эйтванк.

Матч закончился со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. Звонарёва выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. Ван Эйтванк трижды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 15.

Пока следующая соперница Ван Эйтванк не определена. Она сыграет в матче второго круга с победительницей матча Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — Анжелика Кербер (Германия).

Призовой фонд турнира в Дохе превышает $ 2,6 млн. В 2021 году победительницей турнира стала чешка Петра Квитова. Она в финале обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.

Доха (ж). 1-й круг
20 февраля 2022, воскресенье. 15:30 МСК
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Элисон Ван Эйтванк
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022