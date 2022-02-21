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Даниил Медведев значительно сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге ATP

Даниил Медведев значительно сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге ATP
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В обновлённой версии рейтинга ATP от 21 февраля вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев значительно сократил отставание от лидирующего серба Новака Джоковича. На минувшей неделе уроженец Белграда опережал Даниила на 1240 очков. В новом рейтинге отрыв уменьшился до 440 баллов.

Рейтинг АТР. 21 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8875.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8435.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7515.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6565.
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 6515.
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4928.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 4590.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3975.
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3883.
10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3429.
...
22 (15). Аслан Карацев (Россия) — 1933...
26 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1770.

28 февраля Медведев может стать 1-й ракеткой. Все российские теннисисты во главе рейтинга 28 февраля Медведев может стать 1-й ракеткой. Все российские теннисисты во главе рейтинга
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