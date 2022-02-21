Барти отметила титул Australian Open, распивая пиво в эфире, и была раскритикована за это

В Австралии большой резонанс вызвало поведение местной теннисистки Эшли Барти. После победы на Australian Open она пила пиво с ведущими и комментаторами Девятого канала прямо в эфире. Поведение Барти вызвало критику в Австралии. Многие посчитали, что такое празднование было проплачено производителем пива. Кроме того, многие австралийцы выразили недоумение в связи с тем, какой пример Барти подаёт молодёжи и детям.



Примечательно, что один из производителей пива был спонсором Australian Open. Однако в компании сразу заявили, что не рекламировали таким образом свою продукцию и не связывались с телеканалом для рекламной акции.



Барти стала первой за 44 года австралийкой, которая выиграла Открытый чемпионат Австралии. Предыдущей представительницей страны, ставшей чемпионкой турнира, была Кристин О’Нил. Она одержала победу в 1978 году.