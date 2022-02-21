Даниил Медведев высказался о том, что со следующей недели может стать первой ракеткой мира

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал возможность стать первым номером рейтинга по итогам этой недели.

«Никогда не знаешь, что произойдёт. Может быть, через пять лет, может быть, через два года или через несколько недель, но кто-то станет новой первой ракеткой мира.

16 лет эти четыре игрока (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей) занимали первую строчку, но когда-то это изменится. И, конечно, все мы хотим стать тем, кто первым нарушит их доминирование и продержится на вершине как можно дольше.

Я не чувствую себя каким-то лидером, но здорово первым преодолевать некоторые рубежи. А вообще я просто хочу и дальше показывать хороший теннис», — сказал Медведев пресс-службе ATP.