Новак Джокович поделился мнением о победе Надаля над Медведевым в финале Australian Open

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, что думает о победе испанца Рафаэля Надаля над россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии 2022 года. Медведев проиграл Надалю, несмотря на то что выиграл первые два сета.

«Я старался не смотреть финал. Но почти все у меня дома его смотрели. Жена, дети… Поэтому пришлось следить. Поздравляю Рафу. Невероятное выступление. Он потрясающий боец.

Я невероятно уважаю его. Не хочу принижать его победу, учитывая, что меня не было на турнире. Конечно, мне не было приятно покидать страну так, как я её покинул, и наблюдать за турниром издалека», — сказал Джокович журналистам.

Напомним, Джоковича, не пожелавшего прививаться, депортировали из Австралии в преддверии Australian Open.