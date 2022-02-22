Стефанос Циципас рассказал, в чём Даниил Медведев — величайший в истории

Четвёртая ракетка мира грек Стефанос Циципас высказал мнение, что второй номер рейтинга ATP россиянин Даниил Медведев является величайшим теннисистом в истории в том, что касается споров с судьёй на вышке. Циципаса спросили, кто, по его мнению, величайший по этому параметру.

«Даниил Медведев», — ответил он. Соответствующее видео доступно в «твиттере» We Are Tennis.

Циципас и Медведев девять раз встречались на корте. Последний раз это было в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2022 года, когда российский теннисист победил грека со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. Всего на счету Медведева семь побед во встречах с Циципасом и два поражения.

Медведев — чемпион US Open 2021 года. Лучший результат Циципаса на ТБШ — выход в финал «Ролан Гаррос» 2021 года.