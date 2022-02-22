Зверев и Бруксби провели самый поздний матч в истории ATP

Третья ракетка мира Александр Зверев, представляющий Германию, обыграл в матче первого круга турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) американца Дженсона Бруксби, занимающего 47-е место в рейтинге АТР, со счётом 3:6, 7:6 (12:10), 6:2. Теннисисты завершили встречу в 4:55 по мексиканскому времени.

Таким образом, Зверев и Бруксби побили рекорд, установленный австралийцем Ллейтоном Хьюиттом и Маркосом Багдатисом из Кипра в третьем круге Australian Open – 2008. Тот матч закончился в 4:34.

Столь поздние временные рамки обусловлены тем, что матчи в Акапулько начинаются в 18:00 по местному времени, когда спадает жара.

Во втором круге действующий чемпион соревнований Зверев встретится с соотечественником Петером Гоёвчиком.