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Зверев и Бруксби провели самый поздний матч в истории ATP

Зверев и Бруксби провели самый поздний матч в истории ATP
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Третья ракетка мира Александр Зверев, представляющий Германию, обыграл в матче первого круга турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) американца Дженсона Бруксби, занимающего 47-е место в рейтинге АТР, со счётом 3:6, 7:6 (12:10), 6:2. Теннисисты завершили встречу в 4:55 по мексиканскому времени.

Таким образом, Зверев и Бруксби побили рекорд, установленный австралийцем Ллейтоном Хьюиттом и Маркосом Багдатисом из Кипра в третьем круге Australian Open – 2008. Тот матч закончился в 4:34.

Столь поздние временные рамки обусловлены тем, что матчи в Акапулько начинаются в 18:00 по местному времени, когда спадает жара.

Во втором круге действующий чемпион соревнований Зверев встретится с соотечественником Петером Гоёвчиком.

Акапулько. 1-й круг
22 февраля 2022, вторник. 10:35 МСК
Дженсон Бруксби
47
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 10 2
3 		7 12 6
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Комментарии
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