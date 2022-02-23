Даниил Медведев ответил на вопрос о своём возможном лидерстве в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев после выхода во второй круг турнира в Акапулько (Мексика) ответил на вопрос, думает ли он о своём возможном лидерстве в рейтинге ATP. Уроженец Москвы при определённых раскладах может обойти серба Новака Джоковича и уже на следующей неделе стать первой ракеткой мира. Новак на этой неделе выступает на турнире в Дубае.

«Если бы Новак не играл, наверное, я бы больше думал об этом, потому что тогда ситуация зависела бы только от меня», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.

На старте турнира в Акапулько Даниил обыграл француза Бенуа Пэра и встретится с представителем Испании Пабло Андухаром. Соперником Джоковича во втором круге соревнований в Дубае будет россиянин Карен Хачанов.