Даниил Медведев ответил на вопрос о своём возможном лидерстве в рейтинге ATP
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Российский теннисист Даниил Медведев после выхода во второй круг турнира в Акапулько (Мексика) ответил на вопрос, думает ли он о своём возможном лидерстве в рейтинге ATP. Уроженец Москвы при определённых раскладах может обойти серба Новака Джоковича и уже на следующей неделе стать первой ракеткой мира. Новак на этой неделе выступает на турнире в Дубае.
«Если бы Новак не играл, наверное, я бы больше думал об этом, потому что тогда ситуация зависела бы только от меня», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.
На старте турнира в Акапулько Даниил обыграл француза Бенуа Пэра и встретится с представителем Испании Пабло Андухаром. Соперником Джоковича во втором круге соревнований в Дубае будет россиянин Карен Хачанов.
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