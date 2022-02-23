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Паула Бадоса проиграла американке Кори Гауфф в третьем круге турнира в Дохе

Паула Бадоса проиграла американке Кори Гауфф в третьем круге турнира в Дохе
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Испанская теннисистка Паула Бадоса, занимающая четвёртое место в рейтинге WTA, проиграла американке Кори Гауфф, идущей 23-й в списке сильнейших теннисисток мира, в третьем круге турнира в Дохе (Катар).

Матч, продолжавшийся один час и 17 минут, закончился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Гауфф, сеяной под 14-м номером на турнире. Кори смогла реализовать четыре из девяти брейк-пойнтов, тогда как третья сеяная на турнире Бадоса – лишь один из трёх.

Соперницей 17-летней Гауфф по четвертьфиналу станет победительница матча Джессика Пегула (США, 9) — Мария Саккари (Греция, 6).

Призовой фонд турнира в Дохе превышает $ 2,3 млн и проводится на хардовом покрытии. В прошлом году победительницей этого состязания стала чешка Петра Квитова.

Доха (ж). 3-й круг
23 февраля 2022, среда. 14:10 МСК
Паула Бадоса
4
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Кори Гауфф
23
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Комментарии
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