Паула Бадоса проиграла американке Кори Гауфф в третьем круге турнира в Дохе
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Испанская теннисистка Паула Бадоса, занимающая четвёртое место в рейтинге WTA, проиграла американке Кори Гауфф, идущей 23-й в списке сильнейших теннисисток мира, в третьем круге турнира в Дохе (Катар).
Матч, продолжавшийся один час и 17 минут, закончился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Гауфф, сеяной под 14-м номером на турнире. Кори смогла реализовать четыре из девяти брейк-пойнтов, тогда как третья сеяная на турнире Бадоса – лишь один из трёх.
Соперницей 17-летней Гауфф по четвертьфиналу станет победительница матча Джессика Пегула (США, 9) — Мария Саккари (Греция, 6).
Призовой фонд турнира в Дохе превышает $ 2,3 млн и проводится на хардовом покрытии. В прошлом году победительницей этого состязания стала чешка Петра Квитова.
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