Даниил Медведев высказался о Звереве, которого дисквалифицировали за агрессивное поведение
Поделиться
Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о поведении третьего номера мирового рейтинга, немца Александра Зверева на турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика).
Напомним, Зверев получил дисквалификацию на весь турнир за то, что несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке после поражения в матче парного разряда, где выступал вместе с бразильцем Марсело Мело.
«Иногда мы ошибаемся и расплачиваемся за эти ошибки. Одни ошибки больше, другие меньше. Он это понял и уже извинился. В любой профессии бывают ошибки», — приводит слова Медведева Marca.
Ранее Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько. Российский теннисист победил испанца Пабло Андухара со счётом 6:1, 6:2.
Комментарии
- 24 февраля 2022
-
09:50
-
09:47
-
09:31
-
09:24
-
09:05
-
08:05
-
06:50
-
04:18
-
03:22
-
00:02
- 23 февраля 2022
-
23:11
-
23:05
-
22:12
-
21:48
-
21:39
-
20:57
-
20:51
-
20:30
-
19:52
-
18:38
-
18:25
-
17:40
-
17:12
-
16:48
-
15:38
-
15:04
-
14:45
-
13:47
-
12:52
-
12:30
-
11:18
-
10:46
-
10:39
-
10:26
-
10:06
Партнерский контент