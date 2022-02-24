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Даниил Медведев высказался о Звереве, которого дисквалифицировали за агрессивное поведение

Даниил Медведев высказался о Звереве, которого дисквалифицировали за агрессивное поведение
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о поведении третьего номера мирового рейтинга, немца Александра Зверева на турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика).

Напомним, Зверев получил дисквалификацию на весь турнир за то, что несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке после поражения в матче парного разряда, где выступал вместе с бразильцем Марсело Мело.

«Иногда мы ошибаемся и расплачиваемся за эти ошибки. Одни ошибки больше, другие меньше. Он это понял и уже извинился. В любой профессии бывают ошибки», — приводит слова Медведева Marca.

Ранее Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько. Российский теннисист победил испанца Пабло Андухара со счётом 6:1, 6:2.

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