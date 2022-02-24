Джокович высказался после поражения от 123-й ракетки мира на турнире в Дубае

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович высказался после поражения от 123-й ракетки мира, чешского квалифаера Иржи Веселы в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
«Я по-прежнему мотивирован и до сих пор злюсь, когда проигрываю матч. Меня волнует это. Я думаю о победе в каждом матче. Я надеюсь, что очень скоро вернусь на корт. Не важно, где я получу возможность сыграть, я это сделаю.
Чем больше матчей я играю, тем комфортнее мне на корте. Мне нужны игры. У меня было не так много матчей в последние несколько месяцев. Давайте посмотрим что будет дальше. Придется следить за ситуацией, посмотрим, как всё пойдет. Везде, где у меня будет возможность сыграть, я буду играть, надеюсь, это будет совсем скоро», — сказал Джокович на пресс-конференции.
Напомним, российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере станет первой ракеткой мира. Это стало известно после того, как серб Новак Джокович потерпел поражение на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), проиграв 123-му номеру мирового рейтинга, чешскому квалифаеру Иржи Веселы в двух сетах — 4:6, 6:7 (4:7).
На момент написания новости Медведев набрал 8525 очков рейтинга, обойдя в лайв-рейтинге Джоковича, который потерял 410 баллов из-за раннего поражения в Дубае (8465).
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