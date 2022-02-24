«Челленджер» в Москве отложен на неопределённый срок. Он должен был начаться 28 февраля

«Челленджер» 80К, который должен был пройти в Москве отложен ATP на неопределённый срок в связи с проведением Россией спецоперации в Украине.

«Уважаемые игроки и члены команд, „Челленджер“, запланированный на неделю с 28 февраля, был

отложен на неопределённый срок из-за растущей неопределенности в отношении поездок в Россию и проблем, связанных с благополучием игроков и персонала. Это имеет первостепенное значение для ATP.

Мы приносим извинения за это позднее изменение и любые потенциальные трудности с планированием графика, которые это может вызвать у игроков, планировавших участвовать в турнире", — говорится в рассылке ATP для игроков.

Напомним, «Челленджер» должен был пройти с 28 февраля по 6 марта в российской столице. Призовой фонд составил $ 53 120.