«Челленджер» в Москве отложен на неопределённый срок. Он должен был начаться 28 февраля

«Челленджер» 80К, который должен был пройти в Москве отложен ATP на неопределённый срок в связи с проведением Россией спецоперации в Украине.
«Уважаемые игроки и члены команд, „Челленджер“, запланированный на неделю с 28 февраля, был
отложен на неопределённый срок из-за растущей неопределенности в отношении поездок в Россию и проблем, связанных с благополучием игроков и персонала. Это имеет первостепенное значение для ATP.
Мы приносим извинения за это позднее изменение и любые потенциальные трудности с планированием графика, которые это может вызвать у игроков, планировавших участвовать в турнире", — говорится в рассылке ATP для игроков.
Напомним, «Челленджер» должен был пройти с 28 февраля по 6 марта в российской столице. Призовой фонд составил $ 53 120.
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