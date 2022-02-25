Рублёв написал на камере «Нет войне, пожалуйста» после выхода в финал турнира в Дубае

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв после выхода в финал турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ) написал на стекле телекамеры «No war, please», что переводится, как «Нет войне, пожалуйста». Зрители поаплодировали Андрею за этот жест.

Права на видео принадлежат ATP Media. Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» Tennis TV.

Таким образом, Андрей подчеркнул своё мнение о политической обстановке и напряжении в связи с проведением Россией спецоперации в Украине. Рублёв ранее заявлял, что для него важнее всего, чтобы на земле был мир.

Напомним, сегодня, 25 февраля, Рублёв пробился в финал турнира ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ). В матче 1/2 финала Рублёв обыграл 11-го номера рейтинга, поляка Хуберта Хуркача. Встреча закончилась со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:5). Матч продлился 2 часа 23 минуты.