Веселы — Рублёву: не понимаю, как ты можешь играть две недели подряд!

Чешский теннисист Иржи Веселы, уступивший в финале турнира в Дубае (ОАЭ) россиянину Андрею Рублёву, обратился к сопернику. Веселы, начинавший путь с квалификации, поздравил оппонента с успехом.



«В первую очередь я хочу поздравить Андрея. Не понимаю, как ты можешь играть две недели подряд! Доходить до финалов на двух турнирах, выигрывать их, это безумие! Поздравления!



Для меня эта неделя была сумасшедшей. Она началась с квалификации, все матчи были трёхсетовыми. Затем я увидел основную сетку, мне предстояло сыграть с отличными теннисистами. Я выходил на корт, полностью выкладывался. Матчи были близкими, но я побеждал. Удивительно», — сказал после финала Веселы.

Рублёв победил уже во втором турнире в одиночном разряде за последние две недели. Кроме того, он выиграл парный турнир в Марселе (Франция).