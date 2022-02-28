Американка Стивенс стала победительницей турнира в Мексике, обыграв в трёх сетах Боузкову

В Гвадалахаре (Мексика) на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер. Эстадио Тенис Акрон» состоялся финальный матч теннисного турнира категории WTA 250, в котором сошлись 28-летняя американка Слоан Стивенс (57-й номер WTA) и 23-летняя представительница Чехии Мария Боузкова (96-й номер WTA).

Встреча завершилась победой Стивенс в трёх сетах – 7:5, 1:6, 6:2. Продолжительность игры составила 2 часа 29 минут.

На счету Стивенс две подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 4 из 9 (44%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки один эйс, пять двойных ошибок и 3 из 8 (38%) по удачным брейкам.

Напомним, экс-победительницей турнира являлась Сара Соррибес-Тормо, которая в финальном матче 2021 года победила Эжени Бушар. Призовой фонд нынешних соревнований составил $ 262 тыс.