Американка Стивенс стала победительницей турнира в Мексике, обыграв в трёх сетах Боузкову

В Гвадалахаре (Мексика) на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер. Эстадио Тенис Акрон» состоялся финальный матч теннисного турнира категории WTA 250, в котором сошлись 28-летняя американка Слоан Стивенс (57-й номер WTA) и 23-летняя представительница Чехии Мария Боузкова (96-й номер WTA).
Встреча завершилась победой Стивенс в трёх сетах – 7:5, 1:6, 6:2. Продолжительность игры составила 2 часа 29 минут.
На счету Стивенс две подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 4 из 9 (44%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки один эйс, пять двойных ошибок и 3 из 8 (38%) по удачным брейкам.
Напомним, экс-победительницей турнира являлась Сара Соррибес-Тормо, которая в финальном матче 2021 года победила Эжени Бушар. Призовой фонд нынешних соревнований составил $ 262 тыс.
- 28 февраля 2022
-
06:46
- 27 февраля 2022
-
22:49
-
22:02
-
21:13
-
20:46
-
17:02
-
14:02
-
10:34
-
09:45
-
08:18
-
06:19
-
00:32
- 26 февраля 2022
-
23:23
-
22:23
-
21:04
-
20:47
-
19:35
-
19:32
-
15:16
-
12:40
-
12:06
-
10:11
-
09:55
-
09:47
-
09:41
-
09:39
-
09:33
-
09:09
-
06:36
-
02:43
-
00:40
-
00:20
- 25 февраля 2022
-
23:15
-
22:05
-
21:21