Рахимова уступила в первом круге турнира в Монтеррее испанке Соррибес-Тормо
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В Монтеррее (Мексика) на стадионе «Сонома Клаб. Центральный корт» состоялся матч первого круга теннисного турнира категории WTA 250, в котором сошлись 25-летняя испанка Сара Соррибес-Тормо (36-й номер рейтинга) и 20-летняя представительница России Камилла Рахимова.
Встреча завершилась победой Соррибес-Тормо в трёх сетах – 7:5, 6:7 (2:7), 6:1. Продолжительность матча составила 3 часа 4 минуты.
На счету Рахимовой ни одной подачи навылет, шесть двойных ошибок и 5 из 13 (38%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – два эйса, две двойные ошибки и 8 из 13 (62%) удачных брейков.
Во втором круге турнира Соррибес-Тормо встретится с победительницей пары Рената Сарасуа (Мексика, 143-й номер WTA) – Хармони Тан (Франция, 99-й номер WTA).
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