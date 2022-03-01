Мария Шарапова: в этот раз приезжаешь в Европу с тяжёлым сердцем и надеждой на мир

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова поделилась эмоциями от приезда в Европу. Шарапова прилетела в Париж (Франция).

«В этот раз приезжаешь в Европу с совсем другими чувствами. С тяжёлым сердцем и сильной надеждой на мир. И, самое главное, на безопасность и будущее наших детей», — написала Шарапова в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, Шарапова проживает в Лос-Анджелесе (США). В 2020 году теннисистка купила трёхэтажный дом на берегу Тихого океана.

Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA – 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.