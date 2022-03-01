Международная федерация тенниса отстранила Россию и Беларусь от соревнований

Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение временно отстранить Россию и Беларусь от участия в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба организации. Отметим, что речь идёт о командных турнирах — российские спортсмены смогут продолжить выступать в личных соревнованиях. Также ITF отменила все запланированные турниры под эгидой организации на территории этих стран.

Таким образом, российские сборные не смогут защитить титулы в Кубке Дэвиса и в Кубке Билли Джин Кинг.

«Международная федерация тенниса (ITF) осуждает военную спецоперацию России в Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) и содействие ей со стороны Беларуси. В дополнение к отмене всех мероприятий ITF в этих странах правление ITF приняло решение о немедленном приостановлении членства Федерации тенниса России (ФТР) и Федерации тенниса Беларуси в совете ITF и участия в международных командных соревнованиях ITF до дальнейшего уведомления. ITF поддерживает тесные контакты с Федерацией тенниса Украины и выражает солидарность народу Украины», — говорится в заявлении.