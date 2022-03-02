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Андрей Рублёв рассказал о дружбе с Анастасией Павлюченковой

Андрей Рублёв рассказал о дружбе с Анастасией Павлюченковой
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Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о дружеских отношениях с другой россиянкой Анастасией Павлюченковой. Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио Рублёв и Павлюченкова выиграли золотые медали в миксте.

«Когда играешь Олимпиаду, это неделя матчей, эмоций совместных. Переживаете вместе, как хотите выиграть сильно – после этого остаётся связь, мне кажется, на всю жизнь. Даже если мы не будем общаться постоянно, эти моменты всегда будем вспоминать с теплотой и, если мне или ей нужна будет какая-то помощь, всегда друг друга поддержим.

А в Дубае она живёт, так что 10 недель без турниров она проводит здесь – делает ОФП, проводит реабилитацию. В один из первых дней она мне писала, что была на моём матче, и потом ещё раз, что они с другом ходили. Но я так понимаю, она так же ходила и на женский турнир», — цитирует Рублёва Sports.ru.

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