С. Уильямс раскритиковала New York Times, которое в статье использовало фото её сестры
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Американская теннисистка Серена Уильямс выразила негодование в связи с ошибкой, которая появилась в газете The New York Times. Американское издание опубликовало статью о Уильямс и её венчурной фирме. Только в статье была использована фотография сестры Серены, Винус.
Серена Уильямс опубликовала фото газетной полосы с ошибочной фотографией и выразила негодование.
«Неважно, как далеко мы продвинулись, нам постоянно напоминают, что этого недостаточно», — написала Уильямс.
Запись можно посмотреть в «твиттере» американской теннисистки.
Позднее представители издания принесли извинения спортсменке. Они пообещали в ближайшее время исправить досадную оплошность. Серена пока никак не комментировала заявление издания.
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