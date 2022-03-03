С. Уильямс раскритиковала New York Times, которое в статье использовало фото её сестры

Американская теннисистка Серена Уильямс выразила негодование в связи с ошибкой, которая появилась в газете The New York Times. Американское издание опубликовало статью о Уильямс и её венчурной фирме. Только в статье была использована фотография сестры Серены, Винус.



Серена Уильямс опубликовала фото газетной полосы с ошибочной фотографией и выразила негодование.



«Неважно, как далеко мы продвинулись, нам постоянно напоминают, что этого недостаточно», — написала Уильямс.

Запись можно посмотреть в «твиттере» американской теннисистки.

Позднее представители издания принесли извинения спортсменке. Они пообещали в ближайшее время исправить досадную оплошность. Серена пока никак не комментировала заявление издания.