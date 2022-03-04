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Сергей Стаховский: санкции в отношении российского спорта работают

Сергей Стаховский: санкции в отношении российского спорта работают
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Украинский теннисист Сергей Стаховский, пополнивший ряды вооружённых сил страны, поделился мнением о влиянии санкций на Россию. Ранее спортсменов из России и Беларуси отстранили от международных соревнований.

«Санкции и ограничения в отношении России и спортсменов работают, это здорово. Я уверен, что они работают. Но это не остановит власти России. Нужно это остановить», — цитирует Стаховского TennisHead.

Напомним, ранее Россия начала военную спецоперацию на Донбассе. После этого в отношении российского спорта начали действовать санкции. Федерация тенниса России также была отстранена. Таким образом, российская сборная не сможет принять участие в Кубке Дэвиса и других командных турнирах под эгидой ITF.

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