Сергей Стаховский: санкции в отношении российского спорта работают
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Украинский теннисист Сергей Стаховский, пополнивший ряды вооружённых сил страны, поделился мнением о влиянии санкций на Россию. Ранее спортсменов из России и Беларуси отстранили от международных соревнований.
«Санкции и ограничения в отношении России и спортсменов работают, это здорово. Я уверен, что они работают. Но это не остановит власти России. Нужно это остановить», — цитирует Стаховского TennisHead.
Напомним, ранее Россия начала военную спецоперацию на Донбассе. После этого в отношении российского спорта начали действовать санкции. Федерация тенниса России также была отстранена. Таким образом, российская сборная не сможет принять участие в Кубке Дэвиса и других командных турнирах под эгидой ITF.
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