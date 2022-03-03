Стаховский, пополнивший ряды украинской армии, рассказал о поддержке от Джоковича
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Украинский теннисист Сергей Стаховский, вернувшийся из Словакии, чтобы вступить в ряды украинской армии, рассказал об отношении к ситуации других игроков. По словам бывшего спортсмена, он пытался связаться со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем, но не сумел этого сделать.
«Джокович направил мне сообщение со словами поддержки. Мы с ним немного поговорили. Я также пытался связаться с Федерером и Надалем, но не удалось. Жаль, что они предпочли молчать, но я понимаю их. Это не их дело.
В теннисе замечательные люди. Надеюсь, что их поддержка будет продолжаться», — цитирует Стаховского Bolamarela.
Россия начала военную спецоперацию на Донбассе. Действия Москвы привели к санкциям в отношении России.
Новость по темеТеннисист Стаховский записался в ряды украинской армии
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