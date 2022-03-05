Серена Уильямс: я, скорее всего, была бы в тюрьме, если бы поступила, как Зверев

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала наказание немца Александра Зверева за неспортивное поведение. Ранее сообщалось, что Зверев оштрафован на $ 40 тыс. в рамках теннисного тура и лишится всех рейтинговых очков на турнире ATP в Акапулько (Мексика) за удар ракеткой о стойку судьи после поражения в парном разряде.
«Это абсолютно двойные стандарты. Я, скорее всего, была бы в тюрьме, если бы поступила, как Зверев. Буквально, без шуток», — приводит слова Уильямс Reuters.
40-летняя Серена отказалась от участия в последних двух турнирах «Большого шлема»: US Open — 2021 и Australian Open — 2022 (идёт сейчас). В первом круге Уимблдона-2021 Уильямс поскользнулась на траве, травмировалась и не смогла продолжить матч с представительницей Беларуси Александрой Саснович. После того турнира Серена на корт не выходила.
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