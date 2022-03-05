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Украинка Ястремская вышла в финал турнира в Лионе

Украинка Ястремская вышла в финал турнира в Лионе
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал турнира WTA-250 в Лионе (Франция). В четвертьфинале она обыграла Сорану Кырстю из Румынии. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту. 140-я ракетка мира Ястремская выполнила шесть эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Её соперница, занимающая 30-я место в рейтинге WTA, подала шесть эйсов, сделала четыре двойные ошибки и использовала пять брейк-пойнтов из 11.

В финале турнира в Лионе Ястремская сыграет с китаянкой Чжан Шуай. Ранее она обыграла в полуфинале француженку Каролин Гарсию со счётом 6:2, 7:5. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 250 тыс.

Лион. 1/2 финала
05 марта 2022, суббота. 19:20 МСК
Даяна Ястремская
140
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 5 		6 4
         
Сорана Кырстя
30
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
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