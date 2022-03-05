Украинка Ястремская вышла в финал турнира в Лионе
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал турнира WTA-250 в Лионе (Франция). В четвертьфинале она обыграла Сорану Кырстю из Румынии. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту. 140-я ракетка мира Ястремская выполнила шесть эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Её соперница, занимающая 30-я место в рейтинге WTA, подала шесть эйсов, сделала четыре двойные ошибки и использовала пять брейк-пойнтов из 11.
В финале турнира в Лионе Ястремская сыграет с китаянкой Чжан Шуай. Ранее она обыграла в полуфинале француженку Каролин Гарсию со счётом 6:2, 7:5. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 250 тыс.
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