Украинка Ястремская вышла в финал турнира в Лионе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал турнира WTA-250 в Лионе (Франция). В четвертьфинале она обыграла Сорану Кырстю из Румынии. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4.



Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту. 140-я ракетка мира Ястремская выполнила шесть эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Её соперница, занимающая 30-я место в рейтинге WTA, подала шесть эйсов, сделала четыре двойные ошибки и использовала пять брейк-пойнтов из 11.



В финале турнира в Лионе Ястремская сыграет с китаянкой Чжан Шуай. Ранее она обыграла в полуфинале француженку Каролин Гарсию со счётом 6:2, 7:5. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 250 тыс.