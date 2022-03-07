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Бублик рассказал о значимости победы в матче с Руудом на Кубке Дэвиса

Бублик рассказал о значимости победы в матче с Руудом на Кубке Дэвиса
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Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал свою победу в матче Кубка Дэвиса с норвежцем Каспером Руудом. Бублик нанёс поражение 8-й ракетке мира Рууду, а сборная Казастана в итоге вышла в групповой этап турнира.

«Великолепно! Эта победа — для моей страны. Мы здесь бьёмся именно ради этого. Очень важно, что третий год подряд мы выходим в заключительную стадию турнира. Это показывает, что у нас очень стабильные результаты», — цитирует Бублика TennisWorld USA.

Через квалификацию в финальную стадию вышли Австралия, Южная Корея, Нидерланды, Испания, Франция, Аргентина, Казахстан, Бельгия, Швеция, Италия, США и Германия.

Помимо перечисленных сборных, на групповом этапе также сыграют Хорватия, Сербия и Великобритания. Хорваты прошли в заключительный этап, как финалисты прошлогоднего розыгрыша. Сербия и Великобритания получили уайлд-кард.

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