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Маррей назвал четырёх теннисистов, которые могут прийти на смену «Большой тройке»

Маррей назвал четырёх теннисистов, которые могут прийти на смену «Большой тройке»
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Шотландский теннисист Энди Маррей назвал несколько игроков, которые, по его мнению, могут прийти на смену Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу. В их число он включил россиянина Даниила Медведева, который в настоящее время является первой ракеткой мира.

«Мне нравится наблюдать за игрой Стефаноса Циципаса. Он играет в великолепный теннис. Также мне нравится игра Карлоса Алькараса. Я понимаю, что он ещё слишком молод, но он делает крутые вещи. Это игрок топ-уровня.

Интересно смотреть на Лоренцо Музетти на грунте. Я действительно получаю удовольствие от его игры.

Понимаю, что Даниил Медведев не так молод, но мне нравится его игра. У него свой особенный стиль, он отличается от игры других. Он не похож на других, не такой, каким обычно представляют теннисиста. Он очень умён на корте», — цитирует Маррея Daily Express.

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