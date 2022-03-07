Маррей назвал четырёх теннисистов, которые могут прийти на смену «Большой тройке»

Шотландский теннисист Энди Маррей назвал несколько игроков, которые, по его мнению, могут прийти на смену Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу. В их число он включил россиянина Даниила Медведева, который в настоящее время является первой ракеткой мира.
«Мне нравится наблюдать за игрой Стефаноса Циципаса. Он играет в великолепный теннис. Также мне нравится игра Карлоса Алькараса. Я понимаю, что он ещё слишком молод, но он делает крутые вещи. Это игрок топ-уровня.
Интересно смотреть на Лоренцо Музетти на грунте. Я действительно получаю удовольствие от его игры.
Понимаю, что Даниил Медведев не так молод, но мне нравится его игра. У него свой особенный стиль, он отличается от игры других. Он не похож на других, не такой, каким обычно представляют теннисиста. Он очень умён на корте», — цитирует Маррея Daily Express.
- 7 марта 2022
-
16:27
-
15:35
-
14:33
-
13:57
-
13:12
-
11:49
-
11:06
-
10:17
-
09:31
-
09:22
-
09:20
-
08:00
-
07:34
-
07:14
-
00:18
- 6 марта 2022
-
23:02
-
21:09
-
20:24
-
20:18
-
18:55
-
18:16
-
15:13
-
14:15
-
12:31
-
10:56
-
10:28
-
10:03
-
09:43
-
09:30
-
03:26
-
01:45
- 5 марта 2022
-
22:58
-
22:45
-
21:59
-
21:38