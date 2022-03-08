Анастасия Гасанова вышла в финал квалификации турнира в Индиан Уэллсе
Поделиться
Российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла в финал квалификации турнира в Индиан Уэллсе. В полуфинале квалификации россиянка встретилась с представительницей Франции Диан Парри, которую обыграла со счётом 4:6, 6:3, 6:2.
Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. За это время россиянка сделала 1 подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету француженки 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брей-пойнта из 7.
В финальном матче квалификации Гасанова встретится с Хэрриет Дарт.
Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является испанская теннисистка Паула Бадоса. В финале 2021 года Бадоса в трёх сетах обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко.
Комментарии
- 8 марта 2022
-
04:26
-
00:08
- 7 марта 2022
-
21:37
-
19:54
-
19:19
-
19:05
-
16:27
-
15:35
-
14:33
-
13:57
-
13:12
-
11:49
-
11:06
-
10:17
-
09:31
-
09:22
-
09:20
-
08:00
-
07:34
-
07:14
-
00:18
- 6 марта 2022
-
23:02
-
21:09
-
20:24
-
20:18
-
18:55
-
18:16
-
15:13
-
14:15
-
12:31
-
10:56
-
10:28
-
10:03
-
09:43
-
09:30
Партнерский контент