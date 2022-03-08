Анастасия Гасанова вышла в финал квалификации турнира в Индиан Уэллсе

Российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла в финал квалификации турнира в Индиан Уэллсе. В полуфинале квалификации россиянка встретилась с представительницей Франции Диан Парри, которую обыграла со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. За это время россиянка сделала 1 подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету француженки 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брей-пойнта из 7.

В финальном матче квалификации Гасанова встретится с Хэрриет Дарт.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является испанская теннисистка Паула Бадоса. В финале 2021 года Бадоса в трёх сетах обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко.