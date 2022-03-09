Анна Калинская не смогла выйти в основную сетку турнира в Индиан Уэллсе

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в основную сетку турнира в Индиан Уэллсе. В финальном матче квалификации россиянка уступила китаянке Ван Цян со счётом 3:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. За это время Калинская сделала 1 подачу навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Цян 5 эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В основной сетке турнира сыграют россиянки Екатерина Александрова, Вера Звонарёва, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является испанская теннисистка Паула Бадоса. В финале 2021 года Бадоса в трёх сетах обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко.