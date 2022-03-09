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Ольховский оценил сетки Рублёва и Медведева на турнире в Индиан-Уэллсе

Ольховский оценил сетки Рублёва и Медведева на турнире в Индиан-Уэллсе
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Прославленный российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал турнирные сетки соотечественников, определившиеся после жеребьёвки турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Сетка Медведева? Все теннисисты играющие, Индиан-Уэллс славится ветрами, погода может быть непредсказуемой. Что касается потенциальных соперников Рублёва, то, если Джоковича не будет, то уже намного легче. Посмотрим, как будет играть Карацев. Пока в этом сезоне всё складывается не так, как в прошлом. Всё равно верим, что покажет результат», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, что на турнире в США выступят россияне Даниил Медведев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Участие Новака Джоковича в турнире пока находится под вопросом из-за принципиальной позиции серба по поводу вакцинации от коронавируса.

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