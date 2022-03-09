Борис Собкин: все косвенные признаки говорят, что Джокович не будет играть в Индиан-Уэллсе

Заслуженный тренер России Борис Собкин предположил, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира серб Новак Джокович не сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе. Ранее сообщалось, что Джокович не может въехать в США, так как законодательство страны запрещает въезд непривитым от коронавируса авиапутешественникам. Несмотря на это, сербский спортсмен получил второй номер посева на жеребьёвке.

«Очень противоречивая информация. Надо чётко понимать правила, попадают ли переболевшие в одну категорию с вакцинированными. Не знаю точно американских правил, но если въезд в США только при наличии вакцинации, то Джоковича не пустят — он сам не поедет. Опыт показывает, что даже общение с организаторами Australian Open ничем хорошим не закончилось.

Понятно, что Джокович будет играть или в субботу, или в воскресенье, но уже среда, а Новак ещё не приехал. Так поздно игроки никогда не приезжают, потому что самое позднее — это воскресенье. Не хочу прогнозировать, но все косвенные признаки говорят, что он не будет играть. Как я понимаю, Джокович принципиально не снимается сам, показывая тем самым свою позицию. Если игрок не может из-за травмы или чего-то ещё, то сразу снимается сам», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.