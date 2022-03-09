Тарпищев высказался о допуске российских теннисистов на турниры под нейтральным флагом

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил санкции в адрес российских теннисистов.
Ранее ITF, WTA и ATP отменили все турниры на территории России в связи с военной спецоперацией на Украине. ITF при этом приостановила деятельность Федерации тенниса России (ФТР) и запретила российским теннисистам принимать участие в международных командных турнирах. При этом россияне могут участвовать в турнирах ATP, WTA и «Большого шлема» только без использования национальной символики.
«На допуск российских теннисистов надо смотреть философски. Играть россиянам однозначно нужно — с этой точки зрения поезд просто уйдёт, а вопрос о первом месте в рейтинге даже не будет стоять. Нужно играть, не обращая внимания ни на что. Всё равно все знают, что это Россия. Вся публика, которая их любит, будет приходить и восхищаться игрой», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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