Тарпищев высказался о допуске российских теннисистов на турниры под нейтральным флагом

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил санкции в адрес российских теннисистов.

Ранее ITF, WTA и ATP отменили все турниры на территории России в связи с военной спецоперацией на Украине. ITF при этом приостановила деятельность Федерации тенниса России (ФТР) и запретила российским теннисистам принимать участие в международных командных турнирах. При этом россияне могут участвовать в турнирах ATP, WTA и «Большого шлема» только без использования национальной символики.

«На допуск российских теннисистов надо смотреть философски. Играть россиянам однозначно нужно — с этой точки зрения поезд просто уйдёт, а вопрос о первом месте в рейтинге даже не будет стоять. Нужно играть, не обращая внимания ни на что. Всё равно все знают, что это Россия. Вся публика, которая их любит, будет приходить и восхищаться игрой», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.