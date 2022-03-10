Новак Джокович не смог попасть в США и объявил о снятии с Индиан-Уэллса и Майами
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович объявил, что не выступит на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. Спортсмен, не желающий прививаться, не смог получить разрешение на въезд в США.
«Хотя меня автоматически включили в турниры в Индиан-Уэллсе и Майами, я знал, что это маловероятно. CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США. — Прим. «Чемпионата») подтвердил, что правила не изменятся, поэтому я не смогу играть в США. Удачи тем, кто выступает в этих прекрасных турнирах», — написал Джокович на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Напомним, в январе Джокович по этой же причине пропустил Открытый чемпионат Австралии, когда его со скандалом депортировали из страны.
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