«Давно не смотрел полный женский теннисный матч». Клопп — об игре Радукану и Фернандес
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о британской теннисистке Эмме Радукану и канадке Лейле Фернандес, которые играли в финале прошлогоднего Открытого чемпионата США.
«Это было впечатляюще, я давно уже не смотрел полный теннисный матч и ещё больше времени прошло с тех пор, как я смотрел полный женский теннисный матч. Я был действительно впечатлён их мощностью и скоростью.
Вся игра, женский теннис в частности, явно переживают блестящий момент. Этим двум девушкам было 18 и 19 лет, и то, что они показали, было очень впечатляющим.
Во время игры я также смотрел их интервью, и обе девушки, точнее то, как они говорили в 18 и 19 лет, уже достаточно вдохновляло», — приводит слова Клоппа Tennis Head.
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