Паула Бадоса: стараюсь не думать, что защищаю титул в Индиан-Уэллсе

Испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, что пытается не думать о том, что защищает титул на турнире в Индиан-Уэллсе.
Дело в том, что в 2021 году турнир серии WTA 1000 из-за коронавирусных ограничений проходил в октябре и в качестве действующей чемпионки Бадоса пока побыла только полгода.
«Пытаюсь обмануть себя и думать, что выиграла этот турнир только в октябре, поэтому не совсем чтобы защищаю титул. Это важно, чтобы не испытывать такое большое давление. Конечно, я знаю, что это важный титул, поэтому буду играть матч за матчем. Хочу показать свой лучший теннис и получить удовольствие от соревнований. Это был ключевой момент прошлого года, и я наслаждалась каждой минутой на корте.
Я до последнего боролась за каждый мяч, именно это позволило мне выиграть так много матчей и стать четвертой ракеткой мира. Никаких секретов нет. Нужно просто бороться. Конечно, должен быть талант в теннисе, но мне нужно выйти на тот соревновательный уровень и не позволять сильному давлению повлиять на меня», — приводит слова Бадосы Tennis World USA.
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