Стало известно, кто получил уайлд-кард на «Мастерс» в Майами

Стали известны обладатели уайлд-кард на турнир серии «Мастерс» в Майами (США), который пройдёт с 23 марта по 3 апреля.

Мужская сетка:

Энди Маррей (Великобритания)

Ник Кирьос (Австралия)

Джек Дрейпер (Великобритания)

Джордан Томпсон (Австралия)

Чжан Цзюньчэн (Китай).

Женская сетка:

Наоми Осака (Япония)

Софья Кенин (США)

Хейли Баптист (США)

Линда Фрухвиртова (Чехия)

Астра Шарма (Австралия)

Робин Монтгомери (США)

Эшли Крюгер (США)

Александра Эала (Филиппины).

Действующим чемпионом «Мастерса» в Майами является поляк Хуберт Хуркач, у женщин в 2021 году турнир выиграла первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. Примечательно, что Барти отказалась защищать титул, сославшись на накопившуюся усталость после победы в Открытом чемпионате Австралии — 2022.