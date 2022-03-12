Стало известно, кто получил уайлд-кард на «Мастерс» в Майами

Стали известны обладатели уайлд-кард на турнир серии «Мастерс» в Майами (США), который пройдёт с 23 марта по 3 апреля.
Мужская сетка:
Энди Маррей (Великобритания)
Ник Кирьос (Австралия)
Джек Дрейпер (Великобритания)
Джордан Томпсон (Австралия)
Чжан Цзюньчэн (Китай).
Женская сетка:
Наоми Осака (Япония)
Софья Кенин (США)
Хейли Баптист (США)
Линда Фрухвиртова (Чехия)
Астра Шарма (Австралия)
Робин Монтгомери (США)
Эшли Крюгер (США)
Александра Эала (Филиппины).
Действующим чемпионом «Мастерса» в Майами является поляк Хуберт Хуркач, у женщин в 2021 году турнир выиграла первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. Примечательно, что Барти отказалась защищать титул, сославшись на накопившуюся усталость после победы в Открытом чемпионате Австралии — 2022.
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