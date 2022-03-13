Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
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В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» состоялся матч второго круга одноимённого турнира категории ATP 1000, в котором 23-летний представитель Греции Стефанос Циципас (5-й номер рейтинга) победил 29-летнего американца Джека Сока (147-й номер рейтинга).
В первом сете победил Циципас со счётом 7:6. Во втором Сок был сильнее — 6:3. В третьем, решающем сете Стефанос одолел американца 7:6. Таким образом, общий счёт 2:1. Продолжительность игры составила 2 часа 37 минут.
Циципас вышел в третий круг турнира. В следующем матче греку предстоит встретиться с Дженсоном Бруксби, который обыграл Карена Хачанова.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,5 млн.
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