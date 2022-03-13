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Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
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В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» состоялся матч второго круга одноимённого турнира категории ATP 1000, в котором 23-летний представитель Греции Стефанос Циципас (5-й номер рейтинга) победил 29-летнего американца Джека Сока (147-й номер рейтинга).

В первом сете победил Циципас со счётом 7:6. Во втором Сок был сильнее — 6:3. В третьем, решающем сете Стефанос одолел американца 7:6. Таким образом, общий счёт 2:1. Продолжительность игры составила 2 часа 37 минут.

Циципас вышел в третий круг турнира. В следующем матче греку предстоит встретиться с Дженсоном Бруксби, который обыграл Карена Хачанова.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,5 млн.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
13 марта 2022, воскресенье. 05:05 МСК
Джек Сок
США
Джек Сок
Д. Сок
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 6 5
7 7 		3 7 7
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Комментарии
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