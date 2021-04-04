Реактивный Циципас и пушечный удар Тима. Яркие и эффектные розыгрыши месяца

А ещё шикарный твинер Аслана Карацева, смэш в прыжке Миомира Кецмановича и перевод слева по линии от Роджера Федерера в нашем видеообзоре.

Март подарил нам немало ярких моментов. Месяц начался с победы Андрея Рублёва на крупном турнире в Роттердаме, продолжился титулом Рублёва и Аслана Карацева в Дохе в парном разряде, а также успехом Даниила Медведева в Марселе, а завершился уже одиночным титулом Аслана Карацева на соревновании в Дубае. Вспомним самые яркие и эффектные розыгрыши третьего месяца года на турнирах ATP-250.

Первый титул 27-летнего Аслана Карацева! Российский теннисист ворвался в топ-30 Россиянин Аслан Карацев завоевал главный приз на турнире ATP-500 в Дубае. Неделю назад он выиграл 1-й титул в паре, а теперь – в одиночке.

Один из лучших ударов месяца выполнил Миомир Кецманович в сербском дерби с Ласло Джере. Это было в четвертьфинальном матче на турнире в Буэнос-Айресе. Весь розыгрыш Кецманович играл в обороне, доставал тяжёлые мячи, а в концовке сумел в прыжке отбить смэш соперника и попасть в корт!

На турнире в Дохе Аслан Карацев навязал настоящую борьбу Доминику Тиму и уступил ему лишь в трёх сетах. В самой концовке первой партии Аслан оказался у сетки, успел добежать до мяча после свечи соперника и выполнить шикарный твинер в обвод Тима! Даже Доминик оценил этот потрясающий удар в исполнении россиянина.

На том же турнире в Дохе произошло знаковое событие: возвращение Роджера Федерера в большой теннис после годичного отсутствия. Как и предполагалось, Роджер пока не готов на 100%. Он намеревался сыграть в Дубае и Майами, но снялся сначала с этих соревнований, а затем и с грунтового «Мастерса» в Монте-Карло. Тем не менее, в Катаре он порадовал своих болельщиков победой над Даниэлем Эвансом. Швейцарец красиво завершил сложную встречу точным переводом слева по линии.

Остаемся на кортах Дохи и посмотрим безупречный удар Доминика Тима во встрече с Роберто Баутиста-Агутом. После долгого обмена на задней линии австриец отметился пушечным ударом слева, мяч развил невероятную скорость и приземлился в корте.

На соревновании в Марселе свой 10-й титул ATP завоевал Даниил Медведев. В финале россиянин не без труда обыграл местного теннисиста Пьер-Юга Эрбера. В самом конце второй партии теннисисты подарили зрителям прекрасный разнообразный розыгрыш: Медведев пытался выполнить твинер, но в корт не попал.

В том же Марселе попотеть (во всех смыслах) пришлось и Стефаносу Циципасу. Люка Пуй гонял грека по углам, а затем, когда Стефанос оказался далеко за задней линией, выполнил укороченный, но реактивный Циципас не просто добежал, а очень тонко сыграл: он достал мяч почти с земли и укоротил в ответ так, что француз даже не попытался ответить.

В апреле теннисный караван переезжает из Майами в Европу для начала грунтовой серии, которая продлится два с лишним месяца.