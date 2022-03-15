Министр спорта Великобритании ответил на вопрос об участии Даниила Медведева в Уимблдоне

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон поделился мнением о том, сможет ли первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сыграть на Уимблдоне. Ранее Медведев согласился выступать на турнирах в нейтральном статусе.
Министра спросили, сможет ли Медведев выступить на Уимблдоне.
«Мы говорим об этом с представителями различных видов спорта, говорим о том, какой должна быть реакция. Абсолютно никто не должен выступать под флагом России. Но я думаю, что нужно выйти за рамки этого.
Короче говоря, было бы мне комфортно видеть российского спортсмена, который выступает под флагом России? Нет», — приводит его слова Inews.co.uk.
По словам министра, многие страны договорились не допускать россиян к участию в спортивных соревнованиях. При этом он признал, что ситуация усложнилась, когда речь зашла об индивидуальных дисциплинах.
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