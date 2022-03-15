«Я не слышу разговоров». Кирьос пытался спровоцировать Рууда после победы в Индиан-Уэллсе

Австралийский теннисист Ник Кирьос эмоционально отреагировал на выход в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
В матче третьего круга Кирьос (WC) обыграл восьмую ракетку норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:4. «Я не слышу грёбаных разговоров. Все молчат (нецензурная лексика)», — прокричал Ник после победы. Очевидно, Кирьос адресовал послание Рууду, с которым у него сложились плохие отношения.
Напомним, в 2019 году во время матча второго круга «Мастерса» в Риме (Италия) с Руудом судья вынес Кирьосу предупреждение за сломанную ракетку. В ответ на это австралиец ногой выбросил на корт стул, собрал сумку и ушёл, за что был дисквалифицирован. После поединка Кирьос и Рууд обменялись колкостями в социальных сетях.
За выход в четвертьфинал Индиан-Уэллса Кирьос поборется с итальянцем Янником Синнером (10).
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