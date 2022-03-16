В США номинантку на «Оскар» раскритиковали за фразу о сёстрах Уильямс. Она извинилась

Новозеландский режиссёр Джейн Кэмпион, новая картина которой «Власть пса» номинирована на премию «Оскар», извинилась перед американскими теннисистками Сереной и Винус Уильямс за нелестный комментарий.
«Серена и Винус, вы такие чудесные! Однако вы никогда не играли против парней, как это делаю я», — приводит слова, сказанные ранее Кэмпион на премии Critics Choice Awards, Los Angeles Times.
Теннисистки также присутствовали в зале. Издание отмечает, что если Серена отреагировала на фразу улыбкой, то Винус сидела с «застывшим выражением лица». Общественность тут же раскритиковала автора за пренебрежительный комментарий.
«Я позволила себе бездумный комментарий в адрес сестёр Уильямс, сравнив то, что делаю я в мире кино с тем, чего достигли они. Я не собиралась обесценивать достижения этих двух легендарных чернокожих женщин и спортсменок мирового класса. На самом деле, сёстры Уильямс сражались с мужчинами вне корта, они подняли планку и открыли двери тем возможностям, которые сейчас есть у женщин.
Я точно не хотела свести к минимуму этих выдающихся женщин. Я люблю Серену и Винус. Их достижения титаничны и вдохновляют», — позднее опубликовала извинение Кэмпион.
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