Рублёв обыграл Тиафо и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» состоялся матч третьего круга одноимённого турнира категории ATP-1000, в котором сошлись 24-летний россиянин Андрей Рублёв (7-й номер рейтинга) и 24-летний представитель США Фрэнсис Тиафо (30-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Рублёва. В первом сете россиянин победил со счётом 6:3. Во втором одержал победу со счётом 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 10 минут.



На счету Рублёва одна двойная ошибка, шесть эйсов и три реализованных брейк-пойнта из четырёх попыток. У его оппонента – шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 1 из 3 по брейкам.



Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,5 млн.

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