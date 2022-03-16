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Рублёв обыграл Тиафо и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Рублёв обыграл Тиафо и вышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
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В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» состоялся матч третьего круга одноимённого турнира категории ATP-1000, в котором сошлись 24-летний россиянин Андрей Рублёв (7-й номер рейтинга) и 24-летний представитель США Фрэнсис Тиафо (30-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Рублёва. В первом сете россиянин победил со счётом 6:3. Во втором одержал победу со счётом 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 10 минут.

На счету Рублёва одна двойная ошибка, шесть эйсов и три реализованных брейк-пойнта из четырёх попыток. У его оппонента – шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 1 из 3 по брейкам.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,5 млн.

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Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
16 марта 2022, среда. 06:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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