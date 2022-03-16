Бадоса повторила рекорд Халеп, пробившись в 1/4 финала после прошлогодней победы

Испанская теннисистка Паула Бадоса стала первой победительницей турнира в Индиан-Уэллсе, дошедшей как минимум до четвертьфинала этих состязаний на следующий год, после Симоны Халеп, которая смогла сделать это в 2015-2016 годах. Бадосе это удалось после победы над Лейлой Фернандес 6:4, 6:4 в 4-м круге соревнований.

«Можно проводить турнир здесь каждую неделю? Я была бы очень рада. Замечательное чувство вернуться сюда, я ощущаю себя здесь великолепно. Сегодня мне пришлось непросто. Лейла – восхитительный игрок. Она быстро передвигается по корту, очень хорошо выбирает моменты для атаки. Я знала, что мне придётся бороться изо всех сил и уповать на высокое качество моих подач. Думаю, что мне это удалось на протяжении всего матча, поэтому и получилось победить. Я очень, очень счастлива снова быть здесь в четвертьфинале», — приводит слова Бадосы Tennis.com.