Бадоса повторила рекорд Халеп, пробившись в 1/4 финала после прошлогодней победы

Испанская теннисистка Паула Бадоса стала первой победительницей турнира в Индиан-Уэллсе, дошедшей как минимум до четвертьфинала этих состязаний на следующий год, после Симоны Халеп, которая смогла сделать это в 2015-2016 годах. Бадосе это удалось после победы над Лейлой Фернандес 6:4, 6:4 в 4-м круге соревнований.
«Можно проводить турнир здесь каждую неделю? Я была бы очень рада. Замечательное чувство вернуться сюда, я ощущаю себя здесь великолепно. Сегодня мне пришлось непросто. Лейла – восхитительный игрок. Она быстро передвигается по корту, очень хорошо выбирает моменты для атаки. Я знала, что мне придётся бороться изо всех сил и уповать на высокое качество моих подач. Думаю, что мне это удалось на протяжении всего матча, поэтому и получилось победить. Я очень, очень счастлива снова быть здесь в четвертьфинале», — приводит слова Бадосы Tennis.com.
- 16 марта 2022
-
14:14
-
14:07
-
13:37
-
11:29
-
10:26
-
09:26
-
09:03
-
08:53
-
08:26
-
07:49
-
07:32
-
06:45
-
05:39
-
01:01
-
00:51
- 15 марта 2022
-
23:35
-
23:01
-
22:48
-
22:41
-
22:35
-
21:54
-
20:00
-
19:31
-
18:12
-
16:24
-
16:00
-
15:14
-
15:00
-
13:22
-
12:02
-
11:01
-
10:50
-
10:26
-
10:14
-
10:10