Бублик — после поражения от Димитрова в Индиан-Уэллсе: это не хард, а грунт. Какого чёрта?
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33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик пошутил, уходя с корта после поражения в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Напомним, Бублик (31) не сумел пробиться в 1/8 финала, уступив болгарину Григору Димитрову (33) со счётом 3:6, 4:6. Возле сетки Бублик с улыбкой сказал Димитрову: «Это не хард, а грунт. Какого чёрта? Это смешно. Камон, это не хардовый корт».
Общий призовой фонд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе составил $ 8 584 055. Его действующим чемпионом является британец Кэмерон Норри.
На данный момент в борьбе за титул в Индиан-Уэллсе остался лишь один россиянин – седьмая ракетка мира Андрей Рублёв. В женской сетке также осталась одна россиянка — Вероника Кудерметова.
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