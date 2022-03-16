Бублик — после поражения от Димитрова в Индиан-Уэллсе: это не хард, а грунт. Какого чёрта?

33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик пошутил, уходя с корта после поражения в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Напомним, Бублик (31) не сумел пробиться в 1/8 финала, уступив болгарину Григору Димитрову (33) со счётом 3:6, 4:6. Возле сетки Бублик с улыбкой сказал Димитрову: «Это не хард, а грунт. Какого чёрта? Это смешно. Камон, это не хардовый корт».

Общий призовой фонд «Мастерса» в Индиан-Уэллсе составил $ 8 584 055. Его действующим чемпионом является британец Кэмерон Норри.

На данный момент в борьбе за титул в Индиан-Уэллсе остался лишь один россиянин – седьмая ракетка мира Андрей Рублёв. В женской сетке также осталась одна россиянка — Вероника Кудерметова.