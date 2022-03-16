Директор «Ролан Гаррос» рассказала, планируются ли ограничения в отношении россиян
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Директор «Ролан Гаррос», двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» француженка Амели Моресмо высказалась об участии российских и белорусских теннисистов в грядущем турнире на фоне военной спецоперации на Украине.
Чиновница заявила, что в оргкомитете «Ролан Гаррос» будут придерживаться решения теннисных руководящих органов (ITF, WTA и ATP) о допуске игроков из России и Беларуси на турниры в нейтральном статусе.
«Мы придерживаемся именно этой линии», — приводит слова Моресмо AP.
Открытый чемпионат Франции 2022 года пройдёт с 22 мая по 5 июня. Действующим чемпионом соревнований у мужчин является серб Новак Джокович. Ранее Моресмо заявила, что отсутствие у Джоковича прививки от коронавируса не повлияет на его допуск к турниру.
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