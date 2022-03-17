Андрей Рублёв стал четвертьфиналистом турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/8 финала россиянин обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Рублёв сделал 9 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету поляка 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

За выход в полуфинал турнира Рублёв сыграет с представителем Болгарии Григором Димитровым.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,5 млн. Действующим победителем турнира является Кэмерон Норри, который в финале прошлого года обыграл Николоза Басилашвили.