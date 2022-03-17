Циципас не смог выйти в полуфинал парного турнира в Индиан-Уэллсе

В Индиан-Уэллсе (США) состоялся матч 1/4 финала одноимённого парного турнира категории ATP, в котором сошлись пара Фелисьяно Лопес (Испания)/Стефанос Циципас (Греция) и Джон Иснер (США)/Джек Сок (США).



Встреча завершилась победой пары из США. Первый сет дуэт победил со счётом 7:5. Во втором сете представители Иснер и Сок победили со счётом 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 20 минут.



В следующей стадии им предстоит встретиться с другой парой из США. Их соперники – Тэйлор Харри Фриц и Томми Пол.

Напомним, Стефанос Циципас потерпел сенсационное поражение от американца Дженсона Бруксби в третьем круге одиночного мужского турнира в Индиан-Уэллсе. Циципас проиграл матч со счётом 6:1, 3:6, 2:6.