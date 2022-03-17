Циципас не смог выйти в полуфинал парного турнира в Индиан-Уэллсе
Поделиться
В Индиан-Уэллсе (США) состоялся матч 1/4 финала одноимённого парного турнира категории ATP, в котором сошлись пара Фелисьяно Лопес (Испания)/Стефанос Циципас (Греция) и Джон Иснер (США)/Джек Сок (США).
Встреча завершилась победой пары из США. Первый сет дуэт победил со счётом 7:5. Во втором сете представители Иснер и Сок победили со счётом 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 20 минут.
В следующей стадии им предстоит встретиться с другой парой из США. Их соперники – Тэйлор Харри Фриц и Томми Пол.
Напомним, Стефанос Циципас потерпел сенсационное поражение от американца Дженсона Бруксби в третьем круге одиночного мужского турнира в Индиан-Уэллсе. Циципас проиграл матч со счётом 6:1, 3:6, 2:6.
Комментарии
- 17 марта 2022
-
08:03
-
06:40
-
06:17
-
04:54
-
03:50
-
03:36
-
02:11
-
00:39
- 16 марта 2022
-
23:44
-
23:39
-
22:51
-
20:50
-
20:03
-
19:29
-
18:40
-
18:25
-
17:41
-
17:25
-
17:18
-
16:50
-
16:14
-
16:00
-
14:50
-
14:14
-
14:07
-
13:37
-
11:29
-
10:26
-
09:26
-
09:03
-
08:53
-
08:26
-
07:49
-
07:32
-
06:45
Партнерский контент