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Рублёв обыграл Димитрова и вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Рублёв обыграл Димитрова и вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинальном матче седьмой сеяный Рублёв уверенно обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова (33) со счётом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Рублёв четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из 10 брейк-пойнтов. Димитров подал три эйса, пять раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинала Рублёв – Димитров на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Рублёв вышел вперёд в личном противостоянии с Димитровым в официальных матчах — 3-2.

За выход в финал Рублёв сыграет с победителем матча между сербом Миомиром Кецмановичем и 20-м сеяным американцем Тейлором Фритцем, которые встретятся сегодня позднее.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
18 марта 2022, пятница. 22:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		2  
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Чёртова дюжина Андрея Рублёва. Он продлил победную серию и вышел в 1/2 финала «Мастерса» Чёртова дюжина Андрея Рублёва. Он продлил победную серию и вышел в 1/2 финала «Мастерса»
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