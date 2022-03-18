Рублёв обыграл Димитрова и вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинальном матче седьмой сеяный Рублёв уверенно обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова (33) со счётом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.
Рублёв четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из 10 брейк-пойнтов. Димитров подал три эйса, пять раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинала Рублёв – Димитров на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.
Рублёв вышел вперёд в личном противостоянии с Димитровым в официальных матчах — 3-2.
За выход в финал Рублёв сыграет с победителем матча между сербом Миомиром Кецмановичем и 20-м сеяным американцем Тейлором Фритцем, которые встретятся сегодня позднее.
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