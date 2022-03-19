Свёнтек стала первой финалисткой «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв румынку Халеп
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В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» состоялся полуфинальный матч одноимённого турнира серии «Мастерс», в котором сошлись румынка Симона Халеп (26-й номер рейтинга) и представительница Польши Ига Свёнтек (4-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Свёнтек в двух сетах – 7:6 (8:6), 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 50 минут.
На счету Свёнтек две подачи навылет, три двойные ошибки и пять из десяти (50%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – два эйса, две двойные ошибки и четыре из шести (67%) удачных брейков.
В финале Свёнтек встретится с победительницей пары Паула Бадоса (Испания, 5-й номер рейтинга) – Мария Саккари (Греция, 6-й номер рейтинга).
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