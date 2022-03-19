Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свёнтек стала первой финалисткой «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв румынку Халеп

Свёнтек стала первой финалисткой «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв румынку Халеп
Комментарии

В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 1» состоялся полуфинальный матч одноимённого турнира серии «Мастерс», в котором сошлись румынка Симона Халеп (26-й номер рейтинга) и представительница Польши Ига Свёнтек (4-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Свёнтек в двух сетах – 7:6 (8:6), 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 50 минут.

На счету Свёнтек две подачи навылет, три двойные ошибки и пять из десяти (50%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – два эйса, две двойные ошибки и четыре из шести (67%) удачных брейков.

В финале Свёнтек встретится с победительницей пары Паула Бадоса (Испания, 5-й номер рейтинга) – Мария Саккари (Греция, 6-й номер рейтинга).

Сетка женского турнира в Индиан-Уэллсе.
Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
19 марта 2022, суббота. 04:10 МСК
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		4  
7 8 		6  
         
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022